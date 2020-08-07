Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Merkez Bankası açıkladı! Yarıya düşürüldü...

07.08.2020 10:06

Son güncelleme : 07.08.2020 10:22
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü.



AA

TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10  Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa  İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür.  Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme  yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:071.029
Değişim :  -0,55% |  -5,64
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.032 En Düşük
1.018
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 41,68 1.139.198 % 9,97  
EKIZ 10,29 958.925 % 9,94  
FADE 2,90 47.836 % 9,85  
KLGYO 9,47 10.473.552 % 8,73  
RTALB 50,95 25.137.486 % 7,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5591 9,6070 % 0,97  
Frank 7,9853 8,0334 % 0,95  
Riyal 1,9424 1,9521 % 1,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.060 2.061 -3,01  
Altın Gr. 483 484 4,21  
Cumhuriyet 3.357 3.407 238,00  
Tam 3.296 3.482 21,50  
Yarım 1.600 1.687 10,40  
Çeyrek 802 849 5,20  
Gümüş.Ons 28,25 28,28 -0,66  
Gümüş Gr. 6,67 6,67 -0,05  
B. Petrol 44,95 44,95 -0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru