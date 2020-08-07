Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü.
Merkez Bankası açıkladı! Yarıya düşürüldü...
07.08.2020 10:06
Son güncelleme : 07.08.2020 10:22
AA
TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
10:071.029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,64
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.032
En Düşük
1.018
10:077,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0845
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3148
En Düşük
7,2144
10:078,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6716
En Düşük
8,5597
10:07484,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,81
|Açılış
|: 484,24
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|47.836
|% 9,85
|
|KLGYO
|9,47
|10.473.552
|% 8,73
|
|RTALB
|50,95
|25.137.486
|% 7,99
|
|HDFGS
|3,69
|2.213.338
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,81
|90.980.016
|% -4,23
|
|ASELS
|14,99
|79.077.860
|% -1,83
|
|SISE
|5,84
|45.620.382
|% 1,57
|
|AKBNK
|4,66
|33.966.289
|% -0,85
|
|GARAN
|6,47
|30.083.587
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|90.980.016
|% -4,23
|
|TSKB
|1,03
|19.699.798
|% -0,96
|
|IHLAS
|0,73
|6.152.228
|% -3,95
|
|SISE
|5,84
|45.620.382
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,52
|18.503.150
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5591
|9,6070
|% 0,97
|
|Frank
|7,9853
|8,0334
|% 0,95
|
|Riyal
|1,9424
|1,9521
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|-3,01
|
|Altın Gr.
|483
|484
|4,21
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.296
|3.482
|21,50
|
|Yarım
|1.600
|1.687
|10,40
|
|Çeyrek
|802
|849
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,14
|