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Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde

05.03.2020 15:17

Son güncelleme : 05.03.2020 15:17
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 154 milyon dolar artarak 107 milyar 825 milyon dolarla Mayıs 2018`den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna  göre, 28 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 395 milyon dolar  artışla 77 milyar 414 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 73  milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri, ilk defa 30 milyar doların üzerini gördü. Söz konusu  dönemde altın rezervleri, 759 milyon dolar artarak tüm zamanların zirvesi olan 30  milyar 411 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya  kıyasla 5 milyar 154 milyon dolar artışla 102 milyar 671 milyon dolardan 107  milyar 825 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, Mayıs  2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.






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