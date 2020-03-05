Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 154 milyon dolar artarak 107 milyar 825 milyon dolarla Mayıs 2018`den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde
05.03.2020 15:17
Son güncelleme : 05.03.2020 15:17
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 28 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 395 milyon dolar artışla 77 milyar 414 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 73 milyar 19 milyon dolar
seviyesindeydi.
Altın rezervleri, ilk defa 30 milyar doların üzerini gördü. Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 759 milyon dolar artarak tüm zamanların zirvesi olan 30 milyar 411 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 154 milyon dolar artışla 102 milyar 671 milyon dolardan 107 milyar 825 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
15:02112.646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
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|Açılış
|: 112.505
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|Önceki Kapanış
|: 110.785
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113.107
En Düşük
112.286
15:026,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,0860
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|Önceki Kapanış
|: 6,0980
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6,1077
En Düşük
6,0635
15:026,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,7950
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|Önceki Kapanış
|: 6,7680
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6,8233
En Düşük
6,7574
15:02322,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,19
|Açılış
|: 322,38
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|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.097.175
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.703
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,20
|61.203.406
|% 10,24
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|HALKS
|3,60
|114.115
|% 9,42
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|50.110.026
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.951.934
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|ASELS
|30,46
|523.330.783
|% 2,28
|
|THYAO
|11,90
|483.465.063
|% 1,28
|
|GARAN
|10,50
|347.347.513
|% 1,35
|
|ODAS
|2,16
|250.659.372
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,59
|210.615.134
|% 1,17
|
|ODAS
|2,16
|250.659.372
|% 2,86
|
|KARSN
|1,93
|172.542.767
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|210.615.134
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,36
|65.248.870
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,76
|117.879.115
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8364
|7,8757
|% 0,51
|
|Frank
|6,3595
|6,3978
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6163
|1,6244
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,57
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|3,21
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|1,56
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,00
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|B. Petrol
|51,05
|51,05
|-0,08
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Seans Raporu
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15:15XU030
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