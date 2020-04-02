Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 958 milyon dolar artarak 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri arttı
02.04.2020 15:21
Son güncelleme : 02.04.2020 15:21
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 27 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 64 milyar 81 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Mart'ta 65 milyar 143 milyon dolar
seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 3 milyar 20 milyon dolar artarak 28 milyar 305 milyon dolardan 31 milyar 325 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 958 milyon dolar artışla 93 milyar 448 milyon dolardan 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 89.748
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|Önceki Kapanış
|: 89.085
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En Düşük
88.650
15:056,6639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 343,16
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344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|44.479.130
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|
|DAGHL
|3,00
|6.977.032
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|
|UZERB
|2,49
|69.199
|% 9,69
|
|RTALB
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|6.247.309
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|
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|789.332
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|
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|% -9,49
|
|MTRYO
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|29.907.960
|% -8,95
|
|SEKUR
|4,10
|3.139.211
|% -8,89
|
|PETKM
|3,60
|1.704.540.940
|% 8,11
|
|SASA
|7,71
|370.215.590
|% -2,41
|
|GSRAY
|2,29
|321.660.288
|% -6,15
|
|GARAN
|7,81
|318.882.724
|% -0,38
|
|ECILC
|4,55
|298.222.735
|% 1,56
|
|PETKM
|3,60
|1.704.540.940
|% 8,11
|
|GSRAY
|2,29
|321.660.288
|% -6,15
|
|IHLGM
|1,04
|107.539.994
|% -2,80
|
|YKBNK
|1,86
|148.296.136
|% -0,53
|
|ODAS
|1,40
|105.805.181
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2828
|8,3244
|% 0,21
|
|Frank
|6,8795
|6,9209
|% -0,51
|
|Riyal
|1,7688
|1,7777
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.605
|1.606
|14,20
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,08
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|B. Petrol
|27,36
|27,36
|2,62
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