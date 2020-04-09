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Merkez Bankası rezervleri geriledi

09.04.2020 15:01

Son güncelleme : 09.04.2020 15:12
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 852 milyon dolar azalarak 89 milyar 554 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna  göre, 3 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 833 milyon dolar  azalışla 58 milyar 248 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 64  milyar 81 milyon dolar  seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 19 milyon dolar azalarak 31  milyar 325 milyon  dolardan 31 milyar 306 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 5 milyar 852 milyon dolar azalışla 95 milyar 406 milyon dolardan  89 milyar 554 milyon dolara geriledi.





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