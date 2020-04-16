Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 634 milyon dolar azalarak 88 milyar 920 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
16.04.2020 15:24
Son güncelleme : 16.04.2020 15:24
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 200 milyon dolar azalışla 56 milyar 48 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Nisan'da 58 milyar 248 milyon dolar
seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 1 milyar 566 milyon dolar artarak 31 milyar 306 milyon dolardan 32 milyar 872 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 634 milyon dolar azalışla 89 milyar 554 milyon dolardan 88 milyar 920 milyon dolara geriledi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 96.706
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|Önceki Kapanış
|: 95.855
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97.065
En Düşük
95.330
15:096,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|: 6,5970
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|Değişim
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|Açılış
|: 386,87
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|Önceki Kapanış
|: 381,49
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En Düşük
379,95
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|LKMNH
|6,16
|30.580.718
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|115.568
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.422.585
|% 9,94
|
|DOCO
|358,10
|78.314.584
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
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|% -9,93
|
|TSPOR
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|57.049.975
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,65
|28.072.297
|% -9,87
|
|PGSUS
|50,30
|964.374.834
|% -9,29
|
|ASELS
|26,84
|835.536.404
|% 1,51
|
|THYAO
|10,23
|749.971.085
|% -1,25
|
|ECILC
|4,62
|517.456.599
|% 5,72
|
|MGROS
|29,34
|434.461.596
|% 1,66
|
|IHLGM
|1,08
|159.649.987
|% 5,88
|
|IHLAS
|0,67
|81.536.092
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|229.126.008
|% 0,52
|
|ECILC
|4,62
|517.456.599
|% 5,72
|
|IHEVA
|1,95
|161.109.044
|% -6,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6274
|8,6707
|% -0,03
|
|Frank
|7,1452
|7,1883
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8384
|1,8476
|% 0,29
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|22,34
|
|Altın Gr.
|386
|387
|5,19
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.539
|35,20
|
|Tam
|2.551
|2.613
|36,10
|
|Yarım
|1.241
|1.272
|17,60
|
|Çeyrek
|622
|636
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,02
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|B. Petrol
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