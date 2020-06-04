Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 91 milyar 27 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
04.06.2020 15:10
Son güncelleme : 04.06.2020 15:10
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 29 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 235 milyon dolar
azalışla 54 milyar 360 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 55 milyar 595 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 145 milyon dolar düşüşle 36 milyar 812 milyon dolardan 36 milyar 667 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 380 milyon dolar azalışla 92 milyar 407 milyon dolardan 91 milyar 27 milyon dolara düştü.
14:54109.732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 620,36
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.783
En Düşük
108.779
14:546,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
14:547,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
14:54370,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,00
|Açılış
|: 370,95
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.092.942
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|33.712.376
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.206.957
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.447.311
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|40.603.710
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.666.575
|% -9,99
|
|THYAO
|12,71
|1.003.706.012
|% 1,44
|
|ASELS
|32,04
|862.082.553
|% 0,88
|
|GARAN
|8,18
|571.247.754
|% -0,49
|
|PETKM
|3,74
|549.085.202
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,67
|491.380.080
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|491.380.080
|% 0,60
|
|PETKM
|3,74
|549.085.202
|% 1,91
|
|TSKB
|1,17
|148.881.156
|% 1,74
|
|IHLGM
|1,40
|172.847.124
|% 2,94
|
|TRGYO
|2,98
|355.932.782
|% 5,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4522
|8,4946
|% 0,04
|
|Frank
|7,0086
|7,0508
|% 0,37
|
|Riyal
|1,7930
|1,8020
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,67
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.439
|12,30
|
|Tam
|2.481
|2.510
|12,70
|
|Yarım
|1.211
|1.225
|6,20
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,54
|39,54
|-0,25
|