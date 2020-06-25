Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 469 milyon dolar azalarak 91 milyar 593 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
25.06.2020 14:59
Son güncelleme : 25.06.2020 14:59
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 19 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 261 milyon dolar
azalışla 53 milyar 222 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Haziran'da 55 milyar 483 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 792 milyon dolar artışla 37 milyar 579 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 469 milyon dolar azalışla 93 milyar 62 milyon dolardan 91 milyar 593 milyon dolara düştü.
14:43114.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -408,33
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
14:436,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
14:437,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0351
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
14:43388,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 388,27
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|225.931.699
|% 9,98
|
|ORGE
|6,34
|101.162.171
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|EMKEL
|2,80
|35.260.798
|% 7,69
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|YKGYO
|4,27
|133.946.457
|% -8,76
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,28
|49.250.359
|% -5,91
|
|GUSGR
|4,45
|902.567.724
|% -5,32
|
|GARAN
|8,20
|737.398.974
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,05
|664.977.813
|% -2,87
|
|HALKB
|6,30
|663.066.632
|% 2,77
|
|VAKBN
|5,12
|532.595.959
|% 0,79
|
|CEMAS
|1,51
|486.746.853
|% 5,59
|
|IEYHO
|0,92
|233.465.814
|% 3,37
|
|KRDMD
|3,05
|664.977.813
|% -2,87
|
|EKGYO
|1,91
|398.261.633
|% 0,53
|
|GUSGR
|4,45
|902.567.724
|% -5,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4946
|8,5372
|% 0,11
|
|Frank
|7,1864
|7,2297
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|0,29
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.536
|-0,30
|
|Tam
|2.590
|2.602
|1,70
|
|Yarım
|1.258
|1.273
|0,80
|
|Çeyrek
|629
|637
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,01
|
|B. Petrol
|40,00
|40,00
|-0,31
|