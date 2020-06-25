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Merkez Bankası rezervleri geriledi

25.06.2020 14:59

Son güncelleme : 25.06.2020 14:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 469 milyon dolar azalarak 91 milyar 593 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2  milyar 261 milyon dolar azalışla 53 milyar 222 milyon dolara indi. Brüt döviz  rezervleri, 12 Haziran'da 55 milyar 483 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 792 milyon dolar artışla 37  milyar 579 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 1 milyar 469 milyon  dolar azalışla 93 milyar 62 milyon dolardan  91 milyar 593 milyon dolara düştü.




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