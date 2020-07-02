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Merkez Bankası rezervleri geriledi

02.07.2020 15:09

Son güncelleme : 02.07.2020 15:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 355 milyon dolar azalarak 90 milyar 238 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1  milyar 805 milyon dolar azalışla 51 milyar 417 milyon dolara indi. Brüt döviz  rezervleri, 19 Haziran'da 53 milyar 222 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 450 milyon dolar artışla 38  milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 821 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 1 milyar 355 milyon dolar azalışla 91 milyar 593 milyon dolardan  90 milyar 238 milyon dolara düştü.




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