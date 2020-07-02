Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 355 milyon dolar azalarak 90 milyar 238 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
02.07.2020 15:09
Son güncelleme : 02.07.2020 15:09
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 26 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 805 milyon dolar
azalışla 51 milyar 417 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Haziran'da 53 milyar 222 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 450 milyon dolar artışla 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 821 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 355 milyon dolar azalışla 91 milyar 593 milyon dolardan 90 milyar 238 milyon dolara düştü.
14:53116.752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.436,63
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
14:536,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
14:537,7440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
14:53390,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,95
|Açılış
|: 390,87
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|91.776.377
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|151.324.245
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|4.968.514
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.070.067
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.649.432
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,14
|3.628.498
|% -5,17
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,62
|12.340.939
|% -3,26
|
|GARAN
|8,36
|863.899.491
|% 0,72
|
|SISE
|5,91
|620.003.604
|% 6,10
|
|THYAO
|12,27
|587.362.849
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,05
|561.104.481
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,25
|550.303.399
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,05
|561.104.481
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|236.052.491
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,77
|325.002.950
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,25
|550.303.399
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,67
|270.504.145
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5521
|8,5950
|% 0,41
|
|Frank
|7,2344
|7,2780
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|0,67
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|4,10
|
|Tam
|2.605
|2.617
|4,10
|
|Yarım
|1.266
|1.280
|2,00
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,38
|