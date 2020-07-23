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Merkez Bankası rezervleri geriledi

23.07.2020 14:56

Son güncelleme : 23.07.2020 14:56
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 577 milyon dolar azalarak 89 milyar 459 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 381  milyon dolar azalışla 49 milyar 230 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10  Temmuz'da 49 milyar 611 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 196 milyon dolar düşüşle 40  milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 577 milyon dolar azalışla 90 milyar 36 milyon dolardan 89 milyar  459 milyon dolara düştü.




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