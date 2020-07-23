Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 577 milyon dolar azalarak 89 milyar 459 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
23.07.2020 14:56
Son güncelleme : 23.07.2020 14:56
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 17 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 381 milyon dolar
azalışla 49 milyar 230 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Temmuz'da 49 milyar 611 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 196 milyon dolar düşüşle 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 577 milyon dolar azalışla 90 milyar 36 milyon dolardan 89 milyar 459 milyon dolara düştü.
14:41119.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.339,54
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:416,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:417,9256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:41413,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,55
|Açılış
|: 413,91
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.440.399
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|33.469.014
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.893.986
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ARMDA
|25,76
|15.653.467
|% -4,66
|
|ASELS
|34,76
|1.285.478.464
|% 3,02
|
|ISFIN
|4,26
|815.890.555
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,34
|763.849.960
|% -1,26
|
|THYAO
|11,90
|756.281.078
|% 1,62
|
|KRDMD
|3,15
|570.726.466
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,34
|763.849.960
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,26
|815.890.555
|% 3,40
|
|KRDMD
|3,15
|570.726.466
|% 0,96
|
|ZOREN
|2,63
|380.536.455
|% 3,95
|
|IHLGM
|1,76
|240.318.961
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6748
|8,7183
|% -0,29
|
|Frank
|7,3595
|7,4038
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.718
|20,60
|
|Tam
|2.777
|2.789
|21,10
|
|Yarım
|1.348
|1.364
|10,30
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,20
|
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