Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 385 milyon dolar azalarak 102 milyar 671 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
27.02.2020 15:14
Son güncelleme : 27.02.2020 15:14
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 452 milyon dolar
azalışla 73 milyar 19 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Şubat'ta 75 milyar 471 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 1 milyar 67 milyon dolar artarak 28 milyar 585 milyon dolardan 29 milyar 652 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 385 milyon dolar azalışla 104 milyar 56 milyon dolardan 102 milyar 671 milyon dolara düştü.
14:58112.090
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -3.081,74
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:586,1684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
14:586,7561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0586
|Açılış
|: 6,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7610
En Düşük
6,6963
14:58327,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,28
|Açılış
|: 327,27
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,24
|45.680.262
|% 10,20
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,98
|38.316.864
|% 8,37
|
|ALGYO
|15,81
|130.649.028
|% -11,18
|
|SNPAM
|5,66
|1.723.713
|% -10,16
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|GYHOL
|20,78
|628.740
|% -9,26
|
|YONGA
|10,19
|50.124
|% -9,02
|
|THYAO
|12,59
|1.696.893.148
|% -4,91
|
|ASELS
|28,04
|820.490.066
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,80
|644.180.512
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,33
|473.965.411
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,50
|307.228.897
|% -1,32
|
|IHLGM
|1,33
|473.965.411
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|644.180.512
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,50
|307.228.897
|% -1,32
|
|THYAO
|12,59
|1.696.893.148
|% -4,91
|
|ODAS
|2,11
|244.738.077
|% -3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9135
|7,9532
|% -0,07
|
|Frank
|6,3290
|6,3671
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6393
|1,6476
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|12,86
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|22,35
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,81
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,41
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|-1,12
|
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