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Merkez Bankası`ndan tarihi rekor!

06.04.2020 09:22

Son güncelleme : 06.04.2020 10:08
Corona virüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan Merkez Bankası geçen hafta toplam 9.3 milyar TL ile rekor alım gerçekleştirdi.



REUTERS

TCMB verilerine göre banka bir haftada daha önce bu miktarda bir alım gerçekleştirmemişti. TCMB'nin geçmiş bazı yılların tamamında bile geçtiğimiz hafta hızında olmamıştı.

TCMB tarihinin en büyük tahvil alım programlarından birini corona virüse karşı atılacak adımlar arasında açıklamış durumda. TCMB, 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracağını açıklamıştı. Banka daha sonra alımları önden yüklemeli gerçekleştireceğini, %5 limitini de yükseltebileceğini açıkladı.




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