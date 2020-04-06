Corona virüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan Merkez Bankası geçen hafta toplam 9.3 milyar TL ile rekor alım gerçekleştirdi.
Merkez Bankası`ndan tarihi rekor!
06.04.2020 09:22
Son güncelleme : 06.04.2020 10:08
REUTERS
TCMB verilerine göre banka bir haftada daha önce bu miktarda bir alım gerçekleştirmemişti. TCMB'nin geçmiş bazı yılların tamamında bile geçtiğimiz hafta hızında olmamıştı.
TCMB tarihinin en büyük tahvil
alım programlarından birini corona virüse karşı atılacak adımlar arasında açıklamış durumda. TCMB, 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracağını açıklamıştı. Banka daha sonra alımları önden yüklemeli gerçekleştireceğini, %5 limitini de yükseltebileceğini açıkladı.
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
0
En Düşük
0
18:056,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7574
En Düşük
6,7200
18:057,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3209
En Düşük
7,2586
18:05352,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,72
|Açılış
|: 352,29
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
352,99
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|KCHOL
|13,69
|149.506.385
|% 4,93
|
|BRYAT
|48,84
|1.894.172
|% 0,54
|
|IZMDC
|9,00
|105.480
|% 0,00
|
|KARSN
|1,31
|108.392.266
|% 0,00
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% 0,00
|
|POLHO
|1,93
|6.688.596
|% -0,11
|
|IZMDC
|9,00
|105.480
|% 0,00
|
|KARSN
|1,31
|108.392.266
|% 0,00
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% 0,00
|
|KAREL
|12,88
|50.278.437
|% 0,00
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% 0,00
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 0,00
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% 0,00
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 0,00
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,00
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2355
|8,2768
|% -0,03
|
|Frank
|6,8635
|6,9048
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7839
|1,7929
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.626
|7,41
|
|Altın Gr.
|352
|352
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,50
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,03
|
|B. Petrol
|33,86
|33,86
|-0,25
|