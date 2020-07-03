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Mini güneş YEKA projesinde detaylar belli oldu

03.07.2020 09:14

Son güncelleme : 03.07.2020 09:14
Toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla, 36 ilde güneş enerjisine dayalı 74 adet Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri yapılacak.



AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının güneş enerjisine dayalı YEKA ve  bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin 36 ilinde, toplam 1000 megavat gücündeki  bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat  kapasitelerinde  olacak şekilde 74 adet güneş enerjisine dayalı YEKA ihalesi yapılacak.

Söz konusu ihalelere sadece Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya  limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişiler başvurabilecek.

Mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmayan her bir yarışmaya  katılabilmek için satın alınması gereken şartnamenin bedeli 2 bin lira olacak.

Başvuru tarihleri 19-23 Ekim'de değişen her bir yarışma için  belirtilen tarih ve saatler arasında başvuru yapılacak.

Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel  Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

Başvurulara ilişkin evrak kontrolü Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün  internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin  huzurunda yapılacak.

Her bir ihalenin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 30 kuruş,  elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15  yıl olacak.

İhalelerin yeri, tarihler ve saatlerine ilişkin bilgiler Enerji İşleri  Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek.




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