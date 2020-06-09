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Mısır`da elektrik temmuzda zamlanacak

09.06.2020 16:38

Son güncelleme : 09.06.2020 16:43
Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, temmuz itibarıyla elektriğe ortalama yüzde 19,1 zam yapılacağını açıkladı.



AA

Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, düzenlediği basın toplantısında, evlerdeki elektrik tüketiminde  artış görüldüğünü belirtti.

Temmuz ayı itibarıyla elektriğe ortalama yüzde 19,1 zam yapılacağını  aktaran Şakir, elektrik fiyatlarının 5 yıl içinde sabitleneceğini ifade etti.

Kahire yönetimi, 2015'te bütçe açığını kapatma çabaları kapsamında  Uluslararası Para Fonunun (IMF) tavsiyelerine uyarak, elektrik sübvansiyonlarını  azaltma planını uygulamaya başlamıştı.

Mısır hükümeti, yerel para birimi cüneyhte serbest kura geçilmesini de  kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi  sağlanması konusunda 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.

IMF, mayıs ayında da yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele  kapsamında Mısır’a 2 milyar 772 milyon dolar kredi vermeyi kararlaştırmıştı.




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