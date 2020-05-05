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Mısır`da yeni vergi ve harç önergesine onay

05.05.2020 08:49

Son güncelleme : 05.05.2020 08:49
Mısır parlamentosu, devlet gelirlerini artırmak amacıyla yeni vergi ve harç önergesini onayladı.



AA

Yerel basında yer alan haberlere göre, parlamento daha önceki oturumlarda kabul edilmeyen, benzin ve mazot üreticilerine vergi uygulanması  yönündeki önergeye onay verdi. Söz konusu verginin tüketicilere yansımayacağı  belirtildi.

Harç artışları, noter hizmetleri, gümrüksüz satışlar, otel ve tatil  köylerindeki eğlence etkinliklerini de kapsıyor.

Parlamento ayrıca, yerel ve yabancı sporcuların transfer sözleşmelerinin yanı sıra yine yerli ve yabancı teknik direktör sözleşmelerinin  değerinin yüzde 3'ü oranında vergi uygulanması yönündeki yasa tasarısını da onayladı.

Spor hizmeti veren şirketlerin, işletme ruhsatı alacakları veya yenileyecekleri zaman sermayelerinin yüzde 0,5'i oranında bir ödeme yapmaları  kararı verildi.

Ayrıca ham tütüne vergi uygulanması kararı alan hükümet, mobil  cihazlar ve aksesuarlar için değerlerinin yüzde 5'i, şirket ve kurumlara internet  faturalarının yüzde 2,5'i oranında yeni vergi uygulamaları getirdi.




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