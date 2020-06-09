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Moody`s: Düşük fiyatlar petrol ihracatçısı ülkeleri baskılayacak

09.06.2020 16:55

Son güncelleme : 09.06.2020 17:06
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, uzun vadeli düşük petrol fiyatlarının petrol ihraç eden ülkelerin kredileri üzerindeki baskıyı artıracağını bildirdi.



AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, düşük petrol  fiyatlarının daha uzun süreli ve daha düşük seyri halinde petrol ihracı yapan  ülkelerin mali ve dış ödemeler dengesinde ciddi bozulmaların görülmesinin  beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun mart ayındaki brent  petrolün varil fiyatına ilişkin tahmininin 50-70 dolar seviyelerinde olduğu fakat  son dönemdeki gelişmeler ışığında bu tahminin bu yıl için 35 dolara, gelecek yıl  için ise 45 dolara çekildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kıdemli Analisti  Alexander Perjessy ise “2020 yılında küresel ekonomide, bütün gelişmiş  ekonomilerde şu anda daha derin bir resesyonun gerçekleşmesini bekliyoruz.  Özellikle seyahatlerin azalmasıyla petrol talebindeki düşüş tahminlerimizin  ötesinde." yorumunu yaptı.




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