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Moody’s küresel büyüme tahminini düşürdü

26.03.2020 08:53

Son güncelleme : 26.03.2020 08:53
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6`dan yüzde eksi (-) 0,5`e çekti.



AA

Moody’s'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının küresel ekonomide benzeri görülmemiş bir şoka neden olacağı bildirildi.

Küresel büyüme tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyon yapıldığın  belirtildiği açıklamada, "Küresel ekonominin 2020'de yüzde 0,5 daralmasını,  2021'de yüzde 3,2 büyümesini bekliyoruz. Corona virüs ortaya çıkmadan önce, geçen  yıl kasımda, küresel ekonominin yüzde 2,6 büyüyeceğini tahmin ediyorduk." ifadesi  kullanıldı.

"GELİR KAYIPLARI KÜRESEL EKONOMİDE ÇARPAN ETKİSİ YARATACAK"

Açıklamada, söz konusu tahminlerin Kovid-19'un dünya genelinde  yayılmasıyla son günlerde ekonomik faaliyetlerde ciddi bir azalmayı yansıttığı  aktarılarak, finans sektöründeki dalgalanmanın, büyük merkez bankaları ve  hükümetlerden gelen hızlı politika hamlelerine rağmen, 2008'deki küresel finansal  kriz döneminde görülen seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Finansal piyasalardaki baskının reel ekonomideki derin kaygı ve  belirsizliğin yansıması olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkeler genelinde  işletmelerin ve bireylerin gelir kayıplarının küresel ekonomide çarpan etkisine  neden olacağı ifade edildi.

Açıklamda, gelecek aylarda ülkelerde işsizliğin artabileceği  belirtilerek, toparlanma hızının iş ve işletmelerin gelir kayıplarının süresine  bağlı olduğu aktarıldı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ÜRETİM KAYBI BEKLENTİSİ

Hükümetler ve merkez bankalarının salgının ekonomik etkilerine yönelik  aldığı tedbirlerin hatırlatıldığı açıklamada, "Şokun sonuçları netleştikçe  politika tedbirlerinin büyümeye ve derinleşmeye devam etmesini bekliyoruz."  değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, mevcut durumda risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilerek,  söz konusu koşullar devam ettiği sürece ekonomik durgunluğa ilişkin dinamiklerin  besleneceği ve reel ekonomi ile finansal sektörlerdeki mevcut kırılganlıkları  açığa çıkaracağı kaydedildi.

Suudi Arabistan dışında neredeyse tüm G20 ülkelerinin ekonomik büyüme  tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiğine işaret edilen açıklamada, gelişmiş  ekonomilerde önemli bir üretim kaybının beklendiğinin altı çizildi. Açıklamada,  gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanmanın gelişmiş ekonomilere göre daha zayıf  olacağı belirtildi.

ABD VE EURO BÖLGESİ EKONOMİLERİ İÇİN DARALMA BEKLENTİSİ

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, daha  önce yüzde 2,3 büyüyeceği tahmin edilen ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 2  küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, daha önce yüzde 1,2 büyümesi öngörülen Euro Bölgesi  ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 daralacağı, 2021'de ise yüzde 2 büyüyeceği tahmin  edildi.

Avrupa'nın öne çıkan ülkelerinden Almanya ekonomisinin 2020'de yüzde  3, Fransa'nın yüzde 1,4 ve İngiltere'nin yüzde 2,6 ve İtalya'nın yüzde 2,7  küçüleceği öngörüldü.

Türkiye'de de salgının turizmle bağlantılı sektörleri etkilemesi  nedeniyle ekonominin bu yıl yüzde 1,4 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 0,8  büyüyeceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisinin daha önce bu yıl yüzde 0,2  büyüyeceği öngörülmüştü.

Kovid-19 salgınının ilk olarak ortaya çıktığı Çin'de ise ekonominin bu yıl yüzde 3,3, 2021'de ise yüzde 6 büyüyeceği öngörüldü. Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini daha önce yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.





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