Moody`s, Rolls-Royce`un uzun vadeli kıdemli teminatsız borç notunu Baa3`den Ba2 seviyesine indirdi.
Moody`s Rolls-Royce`un kredi notunu düşürdü
27.07.2020 09:09
Son güncelleme : 27.07.2020 09:20
Moody's Investors Service, Rolls-Royce'un uzun vadeli kıdemli teminatsız borç notunu Baa3'den Ba2 seviyesine indirdi.
Görünümü 'negatif' olarak korudu.
Moody's, 2020 ve 2021'deki nakit çıkışlarının şirketin kaldıraç kullanımını kayda değer şekilde artıracağını vurguladı.
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 9.899,97%
|| 118.009,61
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8492
En Düşük
6,8322
18:058,0178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0352
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
18:05426,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 7,40
|Açılış
|: 426,23
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7525
|8,7964
|% 0,19
|
|Frank
|7,4269
|7,4717
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8193
|1,8285
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|34,75
|
|Altın Gr.
|426
|426
|6,98
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.798
|74,60
|
|Tam
|2.857
|2.878
|83,00
|
|Yarım
|1.387
|1.405
|37,50
|
|Çeyrek
|696
|703
|18,70
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|1,41
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|0,31
|
|B. Petrol
|43,65
|43,65
|-0,13
|
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