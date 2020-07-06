Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.
Motorinde 10 kuruş artış
06.07.2020 17:23
Son güncelleme : 06.07.2020 17:42
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,97 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,82 liradan 5,92 liraya, İzmir'de 5,92 liradan 6,02 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
17:26118.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 2.284,08
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:266,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8790
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|Önceki Kapanış
|: 6,8870
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6,8675
En Düşük
6,8420
17:267,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,7850
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|Önceki Kapanış
|: 7,7350
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7,7957
En Düşük
7,7068
17:26392,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 392,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.975
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|275.013.615
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,80
|1.232.301.690
|% 5,83
|
|ODAS
|2,83
|1.027.727.305
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,11
|972.119.633
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,22
|862.683.255
|% 1,90
|
|SISE
|6,04
|802.856.362
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,11
|972.119.633
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.027.727.305
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.211.424
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|862.683.255
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,74
|407.453.005
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5421
|8,5850
|% 0,05
|
|Frank
|7,2657
|7,3095
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,26
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|10,70
|
|Tam
|2.620
|2.632
|11,00
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,40
|
|Çeyrek
|636
|645
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|0,17
|