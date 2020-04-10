Motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirime gidilecek.
Motorine 7 kuruş indirim
10.04.2020 16:39
Son güncelleme : 10.04.2020 16:44
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, indirim gece yarısından sonra pompaya yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,37 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,29 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,39 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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|: 360,91
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364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|16.379.896
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|33.107.317
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.574.246
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.664.191
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.253.691
|% -10,00
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|TDGYO
|2,53
|1.549.579
|% -5,95
|
|GARAN
|8,46
|794.636.326
|% -0,35
|
|PGSUS
|50,65
|768.605.879
|% 8,50
|
|THYAO
|9,80
|566.945.533
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,68
|517.032.212
|% 1,90
|
|PETKM
|3,46
|429.798.239
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,68
|517.032.212
|% 1,90
|
|PETKM
|3,46
|429.798.239
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,14
|363.820.504
|% 2,61
|
|YKBNK
|2,01
|215.739.542
|% -0,99
|
|TSPOR
|4,42
|403.932.673
|% 8,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3238
|8,3655
|% 0,50
|
|Frank
|6,9061
|6,9478
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7741
|1,7830
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|362
|363
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.324
|2.378
|-2,10
|
|Tam
|2.389
|2.447
|1,60
|
|Yarım
|1.162
|1.191
|-1,10
|
|Çeyrek
|583
|596
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,01
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|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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