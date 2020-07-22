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Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatına soruşturma

22.07.2020 09:55

Son güncelleme : 22.07.2020 09:55
Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland menşeli kauçuk motosiklet ve bisiklet lastiği ile bunların aksam ve parçalarının ithalatı için nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.



AA

Ticaret Bakanlığının, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin iki ayrı tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle, yerli lastik üreticisi firmaların başvurusu üzerine Çin,  Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland menşeli lastikler ile bunların aksam ve  parçalarına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin  nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin esaslar düzenlendi.

Yürütülen inceleme sonucu, uygulanan dampinge karşı önlemin  yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden  meydana gelmesinin muhtemel olduğu anlaşıldı.

Buna göre, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile  söz konusu ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar  verildi.

Soruşturma kapsamında yer alan ürünler, "bisikletlerde kullanılan  kauçuktan yeni dış lastikler", "bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler",  "diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik  pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı  hariç)", "diğerleri; aksam ve parçalar (iç lastikleri ihtiva eden bisiklet  tekerlekleri, jantı hariç)", "motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış  lastikler", "motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler", "tekerlekler ve  bunların aksam parça aksesuarları (dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı  hariç)", "tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (iç lastikleri ihtiva  eden tekerlekler, jantı hariç)" olarak sıralandı.




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