New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
20.04.2020 17:23
Son güncelleme : 20.04.2020 17:23
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,9 azalışla 23.781,43 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 2.829,43 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 8.555,36 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.
Küresel talepteki azalma nedeniyle petrol fiyatları
gerilemeye devam ederken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 5 azalışla 26,66 dolara düştü. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 9,6 azalarak 22,63 dolardan alıcı buldu.
17:0898.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 422,71
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
17:086,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
17:087,5489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
17:08376,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,13
|Açılış
|: 376,38
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
378,01
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.728.138
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.392.173
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.729.867
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.793.273
|% -9,98
|
|SANFM
|6,74
|12.882.114
|% -9,89
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,77
|165.688.137
|% -8,58
|
|GARAN
|8,39
|708.454.616
|% 0,00
|
|ASELS
|27,36
|617.601.261
|% 0,88
|
|THYAO
|10,55
|565.594.414
|% 0,29
|
|MGROS
|29,96
|404.522.835
|% 2,74
|
|ISFIN
|3,26
|404.205.258
|% 3,82
|
|ISFIN
|3,26
|404.205.258
|% 3,82
|
|IHLGM
|1,09
|123.521.975
|% 3,81
|
|YKBNK
|2,00
|229.101.635
|% -0,50
|
|KARSN
|1,52
|160.406.993
|% 4,11
|
|KRDMD
|2,22
|199.008.584
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6096
|8,6528
|% -0,34
|
|Frank
|7,1459
|7,1889
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8440
|1,8532
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|0,78
|
|Altın Gr.
|377
|377
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.477
|-46,60
|
|Tam
|2.492
|2.552
|-44,20
|
|Yarım
|1.211
|1.240
|-23,30
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,60
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|26,96
|26,96
|-1,12
|
Seans Raporu
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 286, 72 artarak (% 0.31 ) 93, 205
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