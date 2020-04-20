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New York borsası düşüşle açıldı

20.04.2020 17:23

Son güncelleme : 20.04.2020 17:23
New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve  yüzde 1,9 azalışla 23.781,43 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 2.829,43 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,1 değer kaybıyla 8.555,36 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, petrol fiyatlarındaki düşüş etkili  oldu.

Küresel talepteki azalma nedeniyle petrol fiyatları gerilemeye devam  ederken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil  fiyatı TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 5 azalışla 26,66 dolara düştü. ABD'nin Batı  Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 9,6 azalarak 22,63 dolardan  alıcı buldu.





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