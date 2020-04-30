New York borsası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik verilerin ardından güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
30.04.2020 17:19
Son güncelleme : 30.04.2020 17:19
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,4 azalışla 24.585,57 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1'lik değer kaybıyla 2.921,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6'lık düşüşle 8.907,96 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, Kovid-19 salgını nedeniyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 25 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine ulaştı.
Amerikalıların kişisel gelirleri, salgın nedeniyle martta aylık yüzde 2 ve kişisel tüketim harcamaları da yüzde 7,5 azaldı.
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En Yüksek
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|: 101.996
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|Önceki Kapanış
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17:036,9890
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386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,38
|83.467.998
|% 9,92
|
|EGCEY
|0,68
|755.415
|% 9,68
|
|KRGYO
|2,55
|20.771.069
|% 7,14
|
|ENJSA
|7,71
|111.703.464
|% 4,05
|
|RALYH
|8,47
|917.036
|% 3,42
|
|ARDYZ
|27,90
|14.723.583
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.532.572
|% -9,99
|
|CASA
|14,67
|533.988
|% -9,94
|
|SALIX
|6,00
|54.251
|% -9,64
|
|HUBVC
|21,86
|270.196.209
|% -9,44
|
|HUBVC
|21,86
|270.196.209
|% -9,44
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|SOKM
|10,94
|176.844.717
|% -5,28
|
|KFEIN
|17,16
|165.886.861
|% -4,88
|
|IHLGM
|1,06
|151.963.085
|% -1,85
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|MPARK
|14,78
|146.530.327
|% -2,51
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|IHLGM
|1,06
|151.963.085
|% -1,85
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|BERA
|3,79
|70.879.593
|% -1,04
|
|SOKM
|10,94
|176.844.717
|% -5,28
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|ENJSA
|7,71
|111.703.464
|% 4,05
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|SMART
|10,10
|128.595.804
|% -6,05
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,7162
|8,7599
|% 0,87
|
|Frank
|7,1654
|7,2086
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-9,21
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|Altın Gr.
|383
|383
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.511
|-1,00
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-1,10
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-0,50
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,20
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|Gümüş.Ons
|15,08
|15,10
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
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|B. Petrol
|26,75
|26,75
|2,53
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