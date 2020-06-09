New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
09.06.2020 16:38
Son güncelleme : 09.06.2020 17:35
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 125 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalışla 27.447,37 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1 düşüşle 3.200,07 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kaybıyla 9.869,23 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Açık Piyasa Komitesi toplantısını takip ettiğini bildirdi.
17:20109.057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -580,39
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:206,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:207,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0481
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7221
En Düşük
7,6354
17:20375,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 5,17
|Açılış
|: 375,87
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,06
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.304.327
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|2.056.819
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,45
|42.407.601
|% -8,27
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,31
|20.911.797
|% -6,91
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,81
|998.560.186
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,89
|874.305.128
|% 4,01
|
|GARAN
|8,15
|826.000.317
|% -1,33
|
|THYAO
|12,62
|456.433.983
|% -0,16
|
|IHLGM
|1,39
|438.434.443
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,81
|998.560.186
|% 4,02
|
|IHLGM
|1,39
|438.434.443
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,89
|874.305.128
|% 4,01
|
|KARSN
|2,01
|374.141.393
|% 5,24
|
|IHLAS
|0,75
|105.153.520
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6161
|8,6593
|% 0,06
|
|Frank
|7,1249
|7,1679
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8072
|1,8163
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|20,78
|
|Altın Gr.
|375
|376
|4,81
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.528
|41,00
|
|Tam
|2.503
|2.531
|29,90
|
|Yarım
|1.221
|1.232
|10,80
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,53
|
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