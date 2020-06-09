New York borsası düşüşle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 125 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalışla 27.447,37 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 1 düşüşle 3.200,07 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kaybıyla 9.869,23 puandan işlem görmeye başladı.Analistler, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Açık Piyasa Komitesi toplantısını takip ettiğini bildirdi.