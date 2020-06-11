New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
11.06.2020 17:09
Son güncelleme : 11.06.2020 17:37
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,24 azalışla 26.115,01 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 2,65 düşüşle 3.105,66 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,24 değer kaybıyla 9.795,45 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri desteklemeyen açıklamaları ile yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün sona eren haziran toplantısının ardından beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Komitenin karar metninde, Kovid-19 krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu vurgulandı.
Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı tahmininde bulunan Fed, fonlama oranına ilişkin medyan beklentisini ise 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 0,1 olarak belirledi.
Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas, Florida ve California gibi eyaletlerde Kovid-19 vakalarında artış kaydedildi.
17:21109.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -372,00
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
17:216,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0509
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
17:217,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0740
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7850
En Düşük
7,6811
17:21382,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,61
|Açılış
|: 382,32
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
382,41
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|4.594.456
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|2.960.640
|% 10,00
|
|TURGG
|49,76
|23.114.840
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|161.711.132
|% 9,99
|
|YESIL
|16,29
|30.896.036
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|RODRG
|2,57
|284.907
|% -7,89
|
|IZTAR
|6,14
|3.252.216
|% -7,39
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,96
|1.249.399.581
|% 0,51
|
|ASELS
|32,20
|892.890.384
|% 0,00
|
|GARAN
|8,11
|750.451.478
|% -0,98
|
|PETKM
|3,89
|660.806.183
|% 2,37
|
|SOKM
|13,12
|546.579.866
|% 5,13
|
|EKGYO
|1,96
|1.249.399.581
|% 0,51
|
|TSKB
|1,27
|414.526.303
|% 6,72
|
|IHLGM
|1,67
|490.110.900
|% 9,87
|
|ODAS
|2,04
|376.257.073
|% 0,99
|
|PETKM
|3,89
|660.806.183
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6165
|8,6598
|% 0,10
|
|Frank
|7,2263
|7,2698
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8129
|1,8220
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,94
|
|Altın Gr.
|381
|382
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.493
|11,10
|
|Tam
|2.542
|2.562
|11,60
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|7,50
|
|Çeyrek
|620
|626
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|39,12
|39,12
|-2,61
|
Seans Raporu
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17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -919, 3 kaybederek (% -0.72 ) 126, 847
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17:33XU100
Endeks 109, 340 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 13, 999.00 milyon TL de
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17:30YAPRK
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 686 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 109, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 13, 859.00 milyon TL de
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17:27CRDFA
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 189 adet işlem