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New York borsası düşüşle açıldı

25.06.2020 17:24

Son güncelleme : 25.06.2020 17:24
New York borsası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın etkisiyle güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 125 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,49  azalışla 25.320,46 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,19 düşüşle 3.044,44 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,02 kayıpla 9.907,07 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, Kovid-19 salgınında vaka sayılarının  artması ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke  olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 2,4 milyona, salgından  ölenlerin sayısı ise 124 bin 308'e ulaştı.

Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, dün  yayımladığı Kovid-19 projeksiyonunda, herhangi bir değişiklik olmazsa 1 Ekim'e  kadar ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısının 179 bini geçeceği  tahmininde bulundu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik  maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Haziran ile biten haftada 1 milyon 480  bine gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.




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