New York borsasında endeksler, perşembe gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
20.02.2020 18:01
Son güncelleme : 20.02.2020 18:15
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalışla 29.296,25 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.380,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 azalışla 9.799,20 puandan işlem gördü.
Çin'den yayılan koronavirüs salgınında vaka sayısının artması ve salgının ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin endişeler, endekslerin aşağı yönlü seyretmesinde etkili oldu.
18:00115.832
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -3.364,47
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:006,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
18:006,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
18:00316,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,40
|Açılış
|: 316,86
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.637.516
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,60
|9.620.911
|% 14,85
|
|HATEK
|9,26
|44.694.314
|% 8,18
|
|UZERB
|2,15
|119.191
|% 7,50
|
|YONGA
|9,24
|125.214
|% 6,57
|
|GSRAY
|3,12
|913.440.057
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.795.068
|% -19,92
|
|VERTU
|5,31
|40.438.482
|% -19,55
|
|BJKAS
|2,89
|1.264.367.546
|% -17,90
|
|FENER
|15,97
|881.045.157
|% -17,85
|
|ASELS
|28,38
|1.830.866.277
|% -4,70
|
|THYAO
|14,40
|1.669.610.553
|% -3,36
|
|BJKAS
|2,89
|1.264.367.546
|% -17,90
|
|GSRAY
|3,12
|913.440.057
|% -20,00
|
|FENER
|15,97
|881.045.157
|% -17,85
|
|BJKAS
|2,89
|1.264.367.546
|% -17,90
|
|CEMAS
|1,24
|409.878.846
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,53
|404.893.521
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|913.440.057
|% -20,00
|
|ODAS
|2,06
|469.887.902
|% -7,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8182
|7,8574
|% -0,27
|
|Frank
|6,1785
|6,2157
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|4,10
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,44
|59,44
|0,32
|