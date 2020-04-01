New York borsası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
01.04.2020 16:48
Son güncelleme : 01.04.2020 17:00
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4 azalışla 21.227,38 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 3,7 düşüşle 2.488,12 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 3,1 değer kaybıyla 7.459,5 puandan işlem görmeye başladı.
Borsadaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gerçekleşen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamalar etkili oldu.
Trump, Kovid-19 salgınına ilişkin, önümüzdeki 2 haftanın çok zor geçeceğini ve ABD vatandaşlarının zor günlere hazırlıklı olmasını istediğini ifade etmişti.
16:4588.613
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.031,20
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
16:456,6812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0662
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6812
En Düşük
6,6108
16:457,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3102
En Düşük
7,2611
16:45338,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,89
|Açılış
|: 338,66
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|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.624.354
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.336.687
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.375.632
|% -9,80
|
|PEKGY
|2,44
|25.773.136
|% -9,63
|
|TMPOL
|4,70
|11.958.773
|% -9,62
|
|GEDIK
|17,37
|17.114.634
|% -9,01
|
|THYAO
|8,99
|684.745.656
|% -0,88
|
|ASELS
|22,92
|663.411.101
|% -2,88
|
|SASA
|8,13
|597.917.172
|% -7,30
|
|GARAN
|7,86
|555.168.543
|% -3,32
|
|TUPRS
|78,20
|442.655.177
|% 3,58
|
|IHLGM
|1,07
|256.412.113
|% 1,90
|
|ODAS
|1,39
|237.844.192
|% 2,21
|
|IHLAS
|0,52
|83.483.989
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,93
|298.490.739
|% 1,58
|
|ISFIN
|3,00
|385.818.531
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2671
|8,3086
|% 0,96
|
|Frank
|6,8749
|6,9163
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7690
|1,7779
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.578
|-0,15
|
|Altın Gr.
|339
|339
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,87
|13,91
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|25,09
|25,09
|-1,26
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