New York borsası güne yatay seyirle başladı.
New York borsası yatay seyirle açıldı
02.04.2020 17:08
Son güncelleme : 02.04.2020 17:08
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,5 azalışla 20.819,46 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.455,73 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.317,45 puandan işlem görmeye başladı.
Küresel petrol fiyatlarındaki artış piyasalar tarafından olumlu karşılanırken, ABD'den bugün açıklanan işsizlik başvuruları verileri yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 648 bine yükselerek yeni bir rekora ulaştı.
Öte yandan, brent petrolün varil fiyatı, TSİ ile 16.45 itibarıyla yüzde 5,5 artışla 26,13 dolardan, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 7,3 artışla 21,7 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatlarının yükselmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki fiyat mücadelesinde birkaç güne kadar bir uzlaşma olabileceğine işaret etmesinin etkili olduğu belirtildi.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|13,75
|43.570.364
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.504.924
|% 9,94
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|56.825.805
|% 9,91
|
|PINSU
|2,80
|14.941.827
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.706.710
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|793.104
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|32.023.101
|% -9,90
|
|LUKSK
|6,31
|1.748.698
|% -9,86
|
|PETKM
|3,49
|2.195.479.559
|% 4,80
|
|GARAN
|7,58
|510.817.395
|% -3,32
|
|SASA
|7,49
|447.216.766
|% -5,19
|
|GSRAY
|2,23
|391.363.393
|% -8,61
|
|ECILC
|4,43
|349.076.014
|% -1,12
|
|PETKM
|3,49
|2.195.479.559
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,23
|391.363.393
|% -8,61
|
|IHLGM
|1,01
|129.260.598
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,84
|197.138.605
|% -1,60
|
|ADESE
|1,10
|113.593.351
|% 2,80
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,2215
|8,2627
|% -0,53
|
|Frank
|6,8319
|6,8731
|% -1,20
|
|Riyal
|1,7668
|1,7757
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.608
|15,81
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,38
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,10
|0,08
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|B. Petrol
|26,14
|26,14
|1,40
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17:04MIPAZ
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