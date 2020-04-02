GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası yatay seyirle açıldı

02.04.2020 17:08

Son güncelleme : 02.04.2020 17:08
New York borsası güne yatay seyirle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,5 azalışla 20.819,46 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.455,73 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 değer  kaybıyla 7.317,45 puandan işlem görmeye başladı.

Küresel petrol fiyatlarındaki artış piyasalar tarafından olumlu karşılanırken, ABD'den bugün açıklanan işsizlik başvuruları verileri yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 648 bine yükselerek yeni bir  rekora ulaştı.

Öte yandan, brent petrolün varil fiyatı, TSİ ile 16.45 itibarıyla  yüzde 5,5 artışla 26,13 dolardan, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise  yüzde 7,3 artışla 21,7 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatlarının yükselmesinde, ABD Başkanı Donald  Trump'ın, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki fiyat mücadelesinde birkaç güne kadar bir uzlaşma olabileceğine işaret etmesinin etkili olduğu belirtildi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:5388.552
Değişim :  -0,60% |  -533,01
Açılış :  89.748  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.409 En Düşük
88.082
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAREL 13,75 43.570.364 % 10,00  
DARDL 5,08 1.655.801 % 9,96  
ADEL 12,06 10.504.924 % 9,94  
BMELK 1,33 309.641 % 9,92  
ITTFH 2,33 56.825.805 % 9,91  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2215 8,2627 % -0,53  
Frank 6,8319 6,8731 % -1,20  
Riyal 1,7668 1,7757 % -0,55  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.606 1.608 15,81  
Altın Gr. 343 343 0,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,34 14,38 0,40  
Gümüş Gr. 3,08 3,10 0,08  
B. Petrol 26,14 26,14 1,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru