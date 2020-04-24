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New York borsası yükselişle açıldı

24.04.2020 17:09

Son güncelleme : 24.04.2020 17:09
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  0,8 artışla 23.628,24 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,6 kazançla 2.815,30 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,4 yükselişle 8.530,08 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, hafta başında tarihi düşüşler  gösteren petrol fiyatlarındaki toparlanmanın sürmesi etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varili, bugün TSİ  16.38 itibarıyla yüzde 3,9 artışla 22,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, yüzde 7,4 artışla 17,71 dolardan  alıcı buldu.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınıyla mücadele kapsamında, küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine ilave  destek sağlanması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını dün  kabul etti.




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