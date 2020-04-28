New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,9 artışla 24.357,17 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 1,32 kazançla 2.916,58 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.825,69 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ekonomik faaliyetin kademeli olarak normale döneceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.