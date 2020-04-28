New York borsası güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
28.04.2020 17:37
Son güncelleme : 28.04.2020 17:37
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,9 artışla 24.357,17 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,32 kazançla 2.916,58 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.825,69 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ekonomik faaliyetin kademeli olarak normale döneceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.
17:22101.301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 33,65
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
17:226,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
17:227,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
17:22382,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,71
|Açılış
|: 382,57
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|157.917.995
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.503.983
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.094.982
|% 10,00
|
|CUSAN
|2,97
|19.610.734
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.922.305
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|LINK
|28,84
|11.566.718
|% -5,44
|
|ECILC
|5,17
|852.406.187
|% 1,17
|
|GARAN
|8,42
|827.086.419
|% 0,72
|
|THYAO
|10,74
|660.709.401
|% -0,74
|
|ASELS
|27,38
|483.748.637
|% -0,36
|
|ODAS
|1,75
|439.658.989
|% 5,42
|
|ODAS
|1,75
|439.658.989
|% 5,42
|
|ECILC
|5,17
|852.406.187
|% 1,17
|
|CEMAS
|1,06
|125.396.911
|% 1,92
|
|GARAN
|8,42
|827.086.419
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,13
|204.916.658
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6848
|8,7284
|% 0,31
|
|Frank
|7,1582
|7,2013
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-10,27
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.507
|-18,40
|
|Tam
|2.514
|2.568
|-18,90
|
|Yarım
|1.225
|1.255
|-9,20
|
|Çeyrek
|614
|628
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|23,55
|23,55
|0,48
|