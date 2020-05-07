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New York borsası yükselişle açıldı

07.05.2020 17:28

Son güncelleme : 07.05.2020 17:28
New York borsası, güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  1,1 artışla 23.837,21 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.884,5 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,4 yükselişle 8.973,78 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin  ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmeye başlanması ve ekonomik  normalleşmeye yönelik gelişmelerle piyasalarda iyimser bir hava hakim olurken,  ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da haftalık bazda  düşüş gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Mayıs  ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 677 bin kişi azalarak 3 milyon 169 bin  seviyesinde gerçekleşti.






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