New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
07.05.2020 17:28
Son güncelleme : 07.05.2020 17:28
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 23.837,21 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.884,5 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 yükselişle 8.973,78 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmeye başlanması ve ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerle piyasalarda iyimser bir hava hakim olurken, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da haftalık bazda düşüş gösterdi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 677 bin kişi azalarak 3 milyon 169 bin seviyesinde gerçekleşti.
17:1298.634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 62,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:127,1798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0194
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:127,7520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:12391,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 391,08
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|135.738.584
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.119.599
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.971.795
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,80
|23.315.952
|% -9,01
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,85
|24.849.746
|% -7,51
|
|RAYSG
|7,38
|53.211.291
|% -5,75
|
|MAALT
|71,75
|16.463.308
|% -4,97
|
|KRDMD
|2,64
|1.253.812.353
|% 6,45
|
|GARAN
|8,05
|1.062.343.411
|% -0,25
|
|THYAO
|10,63
|589.980.046
|% 0,66
|
|SASA
|9,13
|569.584.945
|% 1,78
|
|TSPOR
|5,50
|377.242.920
|% 5,77
|
|KRDMD
|2,64
|1.253.812.353
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,13
|301.033.861
|% 0,95
|
|GARAN
|8,05
|1.062.343.411
|% -0,25
|
|GUSGR
|3,15
|337.940.699
|% -1,25
|
|PETKM
|3,58
|367.304.460
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7737
|8,8177
|% -0,96
|
|Frank
|7,2980
|7,3420
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9018
|1,9113
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|11,79
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.556
|7,40
|
|Tam
|2.574
|2.623
|7,60
|
|Yarım
|1.256
|1.282
|3,70
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|30,98
|30,98
|1,26
|
Seans Raporu
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 57 kaybederek (% 0.00 ) 92, 418
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