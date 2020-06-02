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New York borsası yükselişle açıldı

02.06.2020 16:49

Son güncelleme : 02.06.2020 17:37
New York borsası, ABD genelindeki protestolara rağmen güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 130 puana yakın değer kazandı ve yüzde  0,51 yükselişle 25.604,63 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 kazançla 3.064,15 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,15 artışla 9.566,59 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti  sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolara  rağmen Amerikan borsasında endeksler açılışta pozitif bir seyir izledi.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle zarar gören ekonominin normalleşmesine dair artan iyimserlik etkili  oldu.




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