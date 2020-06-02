New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 130 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,51 yükselişle 25.604,63 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 0,28 kazançla 3.064,15 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 9.566,59 puandan işlem görmeye başladı.ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolara rağmen Amerikan borsasında endeksler açılışta pozitif bir seyir izledi.Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonominin normalleşmesine dair artan iyimserlik etkili oldu.