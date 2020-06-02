New York borsası, ABD genelindeki protestolara rağmen güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
02.06.2020 16:49
Son güncelleme : 02.06.2020 17:37
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 130 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,51 yükselişle 25.604,63 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,28 kazançla 3.064,15 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 9.566,59 puandan işlem görmeye başladı.
ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolara rağmen Amerikan borsasında endeksler açılışta pozitif bir seyir izledi.
Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonominin normalleşmesine dair artan iyimserlik etkili oldu.
17:22108.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 897,89
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
17:226,7198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,0902
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7099
17:227,5201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
17:22376,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,47
|Açılış
|: 376,46
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,31
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.568.856
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|MRSHL
|76,50
|24.447.306
|% 9,99
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|RTALB
|21,02
|73.295.805
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.407.082
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,24
|39.392.526
|% -7,21
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,64
|1.410.338.828
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,74
|1.083.213.497
|% 8,07
|
|GARAN
|8,06
|926.710.555
|% 0,75
|
|THYAO
|12,62
|691.990.375
|% -1,10
|
|AFYON
|3,03
|614.443.411
|% 7,45
|
|EKGYO
|1,74
|1.083.213.497
|% 8,07
|
|AFYON
|3,03
|614.443.411
|% 7,45
|
|MNDRS
|2,45
|394.327.856
|% 4,70
|
|IHLGM
|1,31
|187.091.282
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,40
|335.552.229
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4140
|8,4562
|% -0,76
|
|Frank
|6,9613
|7,0032
|% -1,36
|
|Riyal
|1,7845
|1,7935
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|4,45
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.481
|-27,90
|
|Tam
|2.514
|2.545
|-36,30
|
|Yarım
|1.227
|1.246
|-17,80
|
|Çeyrek
|613
|623
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,04
|39,04
|0,72
|