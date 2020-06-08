New York borsası, ekonominin normalleşmesine yönelik devam eden iyimserlikle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
08.06.2020 16:51
Son güncelleme : 08.06.2020 16:51
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artışla 27.232,93 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,31 kazançla 3.203,75 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 yükselişle 9.829,73 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve ekonominin normalleşmesine yönelik devam eden iyimserlik etkili oldu.
Analistler, piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştirilecek Açık Piyasa Komitesi toplantısını takip edeceğini belirtti.
16:35110.861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 838,70
|Açılış
|: 110.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:356,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
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6,7944
En Düşük
6,7485
16:357,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,6800
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|Önceki Kapanış
|: 7,6750
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7,6893
En Düşük
7,6183
16:35368,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,01
|Açılış
|: 368,81
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.602.609
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.405.969
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.850.674
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.307.967
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.902.672
|% 9,97
|
|KRGYO
|3,42
|90.360.497
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,34
|1.013.686.949
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,77
|743.298.671
|% 7,93
|
|THYAO
|12,79
|577.390.337
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,68
|483.511.457
|% 5,44
|
|PETKM
|3,84
|471.746.510
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,77
|743.298.671
|% 7,93
|
|GSRAY
|3,68
|483.511.457
|% 5,44
|
|PETKM
|3,84
|471.746.510
|% 1,86
|
|GARAN
|8,34
|1.013.686.949
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,35
|133.968.236
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5930
|8,6361
|% 0,57
|
|Frank
|7,0586
|7,1011
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|5,28
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.492
|2,00
|
|Tam
|2.463
|2.491
|-28,00
|
|Yarım
|1.202
|1.216
|-13,70
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,46
|
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