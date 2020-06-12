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New York borsası yükselişle açıldı

12.06.2020 17:11

Son güncelleme : 12.06.2020 17:11
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  2,7 artışla 25.816,36 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,5 kazançla 3.076,50 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 2,3 yükselişle 9.714,31 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide toparlanmanın hızlı olacağı  beklentilerini desteklemeyen öngörülerinin ardından dün büyük kayıpların  yaşandığı New York borsasında, bugün toparlanma gözlendi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin  neden olduğu satışlarla, dün Dow Jones endeksi yüzde 6,9, S&P 500 endeksi yüzde  5,9 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,3 değer kaybetmişti.




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