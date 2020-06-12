New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
12.06.2020 17:11
Son güncelleme : 12.06.2020 17:11
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,7 artışla 25.816,36 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 2,5 kazançla 3.076,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 yükselişle 9.714,31 puandan işlem görmeye başladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide toparlanmanın hızlı olacağı beklentilerini desteklemeyen öngörülerinin ardından dün büyük kayıpların yaşandığı New York borsasında, bugün toparlanma gözlendi.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin neden olduğu satışlarla, dün Dow Jones endeksi yüzde 6,9, S&P 500 endeksi yüzde 5,9 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,3 değer kaybetmişti.
16:56109.899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 743,38
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.075
En Düşük
107.833
16:566,8387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
16:567,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
16:56382,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,50
|Açılış
|: 382,53
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,71
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.324.919
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.299.688
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.490
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|817.821.084
|% 0,25
|
|GARAN
|8,15
|712.527.008
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,18
|670.132.039
|% 8,57
|
|ECILC
|5,90
|574.542.685
|% 3,33
|
|PGSUS
|58,90
|571.120.962
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,94
|570.809.108
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|333.733.700
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|348.630.903
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,77
|141.638.707
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,18
|670.132.039
|% 8,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5717
|8,6147
|% -0,28
|
|Frank
|7,1847
|7,2280
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8139
|1,8230
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|10,97
|
|Altın Gr.
|382
|383
|2,52
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.499
|13,80
|
|Tam
|2.547
|2.568
|14,20
|
|Yarım
|1.243
|1.253
|6,90
|
|Çeyrek
|621
|628
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,01
|
|B. Petrol
|39,20
|39,20
|0,65
|
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