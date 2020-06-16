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New York borsası yükselişle açıldı

16.06.2020 17:26

Son güncelleme : 16.06.2020 17:26
New York borsası, beklenenden iyi gelen perakende satış verisinin ardından güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  3,21 artışla 26.590,31 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 2,78 kazançla 3.151,90 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 2,34 yükselişle 9.953,21 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, ülkede perakende satışların mayıs  ayında kaydettiği rekor yükseliş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki  gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini  hafifletmek amacıyla dün attığı adımlar belirleyici oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta bir  önceki aya kıyasla yüzde 17,7 artarak en yüksek aylık yükselişini kaydetti.  Nisanda Kovid-19 salgını nedeniyle rekor düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa  beklentisi, perakende satışların mayısta yüzde 8 artması yönündeydi.

Ülkede sanayi üretimi de nisan ayında kaydettiği rekor düşüşün  ardından mayıs ayında toparlanma gösterdi ve aylık yüzde 1,4 arttı.

Öte yandan,  Fed'den dün yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa  Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı duyurulmuştu.  Banka, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya  koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programı kapsamında  bankaların başvurularını da dün almaya başlamıştı.

Analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome  Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı  para politikası sunumunu takip edeceğini bildirdi.





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