New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
29.06.2020 16:54
Son güncelleme : 29.06.2020 16:54
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,91 artışla 25.243,56 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,56 kazançla 3.025,87 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 yükselişle 9.777,57 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerine rağmen endeksler, yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bini geçerken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı.
ABD'de Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarında hızlı bir artış kaydedildi.
Kovid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesine göre, ABD'de toplam vaka sayısı 2,6 milyona, can kaybı ise 128 bin 443'e ulaştı.
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BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,75
|200.397.337
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|11.230.317
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.375.304
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,46
|2.938.370
|% 9,98
|
|IDEAS
|3,65
|961.794
|% 9,94
|
|YONGA
|24,50
|147.311
|% -7,89
|
|DAGI
|6,17
|10.824.291
|% -7,63
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|TSPOR
|7,59
|380.052.065
|% -6,99
|
|HALKS
|3,70
|677.379
|% -4,64
|
|GARAN
|8,47
|1.367.636.606
|% 3,04
|
|ODAS
|2,47
|1.019.483.602
|% -1,20
|
|ASELS
|32,16
|768.630.979
|% 2,29
|
|HALKB
|6,54
|740.212.521
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,10
|705.470.663
|% 1,97
|
|ODAS
|2,47
|1.019.483.602
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,92
|543.885.513
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,10
|705.470.663
|% 1,97
|
|TSKB
|1,29
|269.800.904
|% 3,20
|
|ZOREN
|2,08
|397.325.463
|% 2,97
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4067
|8,4489
|% -0,31
|
|Frank
|7,2099
|7,2533
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,31
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.547
|7,00
|
|Tam
|2.603
|2.614
|7,10
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,50
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,37
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