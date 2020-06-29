Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası yükselişle açıldı

29.06.2020 16:54

Son güncelleme : 29.06.2020 16:54
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  0,91 artışla 25.243,56 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 kazançla 3.025,87 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,21 yükselişle 9.777,57 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerine  rağmen endeksler, yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bini geçerken,  virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı.

ABD'de Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin  ardından özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarında hızlı bir  artış kaydedildi.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesine göre, ABD'de toplam  vaka sayısı 2,6 milyona, can kaybı ise 128 bin 443'e ulaştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:39115.777
Değişim :  0,97% |  1.108,97
Açılış :  114.776  
Önceki Kapanış :  114.668  
En Yüksek
115.919 En Düşük
114.432
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 2,75 200.397.337 % 10,00  
SEKFK 5,06 11.230.317 % 10,00  
VERUS 26,40 5.375.304 % 10,00  
EKIZ 11,46 2.938.370 % 9,98  
IDEAS 3,65 961.794 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4067 8,4489 % -0,31  
Frank 7,2099 7,2533 % 0,09  
Riyal 1,8218 1,8309 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 1,31  
Altın Gr. 390 390 -0,40  
Cumhuriyet 2.529 2.547 7,00  
Tam 2.603 2.614 7,10  
Yarım 1.264 1.279 3,50  
Çeyrek 632 640 1,70  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,02  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 -0,01  
B. Petrol 41,30 41,30 0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru