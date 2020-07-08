New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
08.07.2020 16:58
Son güncelleme : 08.07.2020 17:14
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,42 artışla 25.998,82 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 3.161,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 yükselişle 10.437,04 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişelerine rağmen endeksler açılışta yukarı yönlü bir seyir izledi.
Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyonu aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 bin 18'e çıktı.
Ülke genlinde artan vaka sayısı, ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasının ardından oluşan canlanmanın tehlikeye düşebileceği endişelerine de neden oldu.
Analistler, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve salgının ekonomik toparlanma üzerindeki etkilerinin takip edileceğini belirtti.
16:58119.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 197,49
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:586,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:587,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
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7,7887
En Düşük
7,7149
16:58399,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,92
|Açılış
|: 399,89
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|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.341.885
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.442.215
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.289.451
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.092.496
|% -9,92
|
|SONME
|8,58
|19.717.210
|% -7,24
|
|FENER
|12,91
|92.474.642
|% -6,31
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,41
|27.558.270
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.159.380.701
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|1.585.471.300
|% 3,13
|
|SISE
|6,53
|1.504.453.535
|% 0,62
|
|GARAN
|8,17
|1.217.100.715
|% -1,80
|
|PETKM
|4,39
|1.120.820.500
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,28
|2.159.380.701
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|1.585.471.300
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.120.820.500
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,89
|447.259.187
|% 0,53
|
|SISE
|6,53
|1.504.453.535
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6128
|8,6560
|% 0,40
|
|Frank
|7,2810
|7,3249
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|15,50
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|28,30
|
|Tam
|2.668
|2.680
|29,00
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|14,20
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,68
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,11
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17:11AKSA
Yüzde 7.79 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 290, 683 adet işlem
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