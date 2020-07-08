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New York borsası yükselişle açıldı

08.07.2020 16:58

Son güncelleme : 08.07.2020 17:14
New York borsası, güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  0,42 artışla 25.998,82 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 3.161,70 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,90 yükselişle 10.437,04 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve  ikinci dalga endişelerine rağmen endeksler açılışta yukarı yönlü bir seyir  izledi.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'de virüs bulaşan kişi  sayısı 3 milyonu aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 bin  18'e çıktı.

Ülke genlinde artan vaka sayısı, ekonomik faaliyetin normalleşmeye  başlamasının ardından oluşan canlanmanın tehlikeye düşebileceği endişelerine de  neden oldu.

Analistler, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle Kovid-19 salgınına  ilişkin gelişmeler ve salgının ekonomik toparlanma üzerindeki etkilerinin takip  edileceğini belirtti.




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