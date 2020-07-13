New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
13.07.2020 17:19
Son güncelleme : 13.07.2020 17:19
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,91 artışla 26.312,12 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kazançla 3.211,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 yükselişle 10.731,72 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına rağmen Amerikan borsası açılışta pozitif bir seyir izledi. Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler etkili oldu.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşılarından ikisinin yasal inceleme süreçlerinin ABD Gıda ve İlaç İdaresince (FDA) hızlandırıldığı bildirildi.
17:04117.906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 3.097,54
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.958
En Düşük
116.126
17:046,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
17:047,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8037
En Düşük
7,7554
17:04399,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,40
|Açılış
|: 399,36
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|5,17
|11.234.402
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.464.375
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.511.801
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,40
|580.640
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|580.640
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|3.048.095
|% -9,88
|
|TSPOR
|5,64
|561.688.073
|% -9,62
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|BJKAS
|2,96
|53.911.658
|% -7,21
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|EKGYO
|2,24
|1.312.586.855
|% 3,70
|
|THYAO
|11,95
|921.083.748
|% 1,01
|
|GARAN
|7,95
|778.326.847
|% 1,79
|
|ODAS
|2,92
|701.973.112
|% 8,55
|
|TRKCM
|4,60
|614.194.743
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,24
|1.312.586.855
|% 3,70
|
|SKBNK
|1,66
|476.863.056
|% 7,79
|
|ODAS
|2,92
|701.973.112
|% 8,55
|
|YKBNK
|2,38
|482.905.961
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,79
|340.543.766
|% 8,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6392
|8,6825
|% 0,05
|
|Frank
|7,2660
|7,3098
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|11,76
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,40
|
|Tam
|2.675
|2.684
|10,80
|
|Yarım
|1.299
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,13
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,21
|