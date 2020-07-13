Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası yükselişle açıldı

13.07.2020 17:19

Son güncelleme : 13.07.2020 17:19
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  0,91 artışla 26.312,12 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kazançla 3.211,50 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,08 yükselişle 10.731,72 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına  rağmen Amerikan borsası açılışta pozitif bir seyir izledi. Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı  çalışmalarındaki olumlu gelişmeler etkili oldu.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur  Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üzerinde  çalıştığı Kovid-19 aşılarından ikisinin yasal inceleme süreçlerinin ABD Gıda ve  İlaç İdaresince (FDA) hızlandırıldığı bildirildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:04117.906
Değişim :  2,70% |  3.097,54
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
117.958 En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 5,17 11.234.402 % 10,00  
KARTN 539,00 39.464.375 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.511.801 % 10,00  
MEGAP 5,40 580.640 % 9,98  
MEGAP 5,40 580.640 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6392 8,6825 % 0,05  
Frank 7,2660 7,3098 % 0,07  
Riyal 1,8251 1,8342 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 11,76  
Altın Gr. 400 400 2,98  
Cumhuriyet 2.597 2.615 10,40  
Tam 2.675 2.684 10,80  
Yarım 1.299 1.313 5,20  
Çeyrek 649 657 2,60  
Gümüş.Ons 19,19 19,21 0,48  
Gümüş Gr. 4,25 4,26 0,13  
B. Petrol 43,03 43,03 -0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru