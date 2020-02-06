New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 29,388.58 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 kazançla 3,346.50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 yükselişle 9,540.98 puandan işlem gördü.
New York borsası yükselişle açıldı
06.02.2020 18:04
Son güncelleme : 06.02.2020 18:04
AA
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması, Çin'in ABD'den ithal ettiği ve birden fazla kalemi içeren yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe vergi indirimi yapacağına ilişkin haberler ve iyi gelen makroekonomik verilerin New York borsasını olumlu etkilediğini belirtti.
17:49122.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 45,00
|Açılış
|: 122.712
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|Önceki Kapanış
|: 122.321
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123.845
En Düşük
121.992
17:495,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
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5,9898
En Düşük
5,9757
17:496,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
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6,5974
En Düşük
6,5779
17:49301,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,86
|Açılış
|: 301,35
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.765.202
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,52
|82.407.933
|% 13,33
|
|GYHOL
|29,64
|19.385.942
|% 11,01
|
|VESTL
|16,40
|514.836.065
|% 10,96
|
|OLMIP
|4,37
|20.831.625
|% 10,63
|
|DOKTA
|64,05
|22.756.198
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|BURVA
|15,00
|348.639
|% -6,25
|
|DOBUR
|6,74
|4.507.916
|% -6,13
|
|THYAO
|14,73
|2.411.908.327
|% 0,82
|
|ODAS
|2,25
|717.355.878
|% 1,35
|
|SASA
|9,29
|666.257.020
|% -1,80
|
|SISE
|5,57
|654.779.670
|% 1,09
|
|KRDMD
|2,93
|555.181.776
|% 1,03
|
|ODAS
|2,25
|717.355.878
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|273.247.993
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|555.181.776
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,12
|550.843.461
|% 4,00
|
|TEKTU
|1,74
|294.210.822
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7434
|7,7822
|% -0,04
|
|Frank
|6,1236
|6,1605
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,93
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|-0,94
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