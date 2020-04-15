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New York Fed imalat endeksinde rekor düşüş!

15.04.2020 16:47

Son güncelleme : 15.04.2020 16:47
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi İmalat Endeksi, nisanda eksi 78,2 değerine inerek, tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.



AA

New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 56,7 puan azalışla  eksi 78,2 değerine düştü.

Bu değerle tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyen endekse yönelik piyasa beklentisi, eksi 35 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentisinin çok altında gerçekleşen endeks, mart  ayında ise eksi 21,5 olarak kaydedilmişti.

Yeni sipariş endeksi, nisanda eksi 9,3'ten eksi 66,3 değerine, sevkiyat endeksi de eksi 1,7'den eksi 68,1 değerine geriledi.Gelecek 6 aylık  görünüme ilişkin iyimserlik ise 1,2'den 7 değerine yükseldi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme olduğuna işaret ediyor.






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