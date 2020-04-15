ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi İmalat Endeksi, nisanda eksi 78,2 değerine inerek, tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.
New York Fed imalat endeksinde rekor düşüş!
15.04.2020 16:47
Son güncelleme : 15.04.2020 16:47
AA
New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 56,7 puan azalışla eksi 78,2 değerine düştü.
Bu değerle tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyen endekse yönelik piyasa beklentisi, eksi 35 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Bu dönemde piyasa beklentisinin çok altında gerçekleşen endeks, mart ayında ise eksi 21,5 olarak kaydedilmişti.
Yeni sipariş endeksi, nisanda eksi 9,3'ten eksi 66,3 değerine, sevkiyat endeksi de eksi 1,7'den eksi 68,1 değerine geriledi.Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 1,2'den 7 değerine yükseldi.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme olduğuna işaret ediyor.
16:3296.344
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.206,01
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
16:326,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0834
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9058
En Düşük
6,8079
16:327,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5161
En Düşük
7,4578
16:32380,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,09
|Açılış
|: 381,30
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
382,01
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.194.223
|% 10,00
|
|SANFM
|7,92
|14.224.105
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,87
|118.437.551
|% 9,94
|
|RTALB
|8,65
|14.888.345
|% 9,91
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|DOCO
|398,20
|165.982.629
|% -9,91
|
|IHEVA
|2,09
|82.784.542
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|THYAO
|10,53
|2.076.922.239
|% -3,39
|
|PGSUS
|57,75
|1.901.659.066
|% -6,25
|
|ASELS
|26,26
|1.544.809.643
|% -3,74
|
|GARAN
|8,29
|823.961.380
|% -3,38
|
|TSPOR
|5,32
|708.590.037
|% 2,31
|
|THYAO
|10,53
|2.076.922.239
|% -3,39
|
|YKBNK
|1,96
|332.723.588
|% -3,92
|
|MNDRS
|1,51
|233.612.060
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,02
|151.850.783
|% -7,27
|
|TSPOR
|5,32
|708.590.037
|% 2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5630
|8,6060
|% -0,20
|
|Frank
|7,0837
|7,1263
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8270
|1,8362
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-9,71
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.503
|22,60
|
|Tam
|2.510
|2.575
|23,20
|
|Yarım
|1.221
|1.253
|11,30
|
|Çeyrek
|612
|627
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,32
|28,32
|-1,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2726, 51 kaybederek (% -2.31 ) 115, 051
-
16:44XU100
Endeks 96, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 34 altında . İşlem hacmi 14, 296.00 milyon TL de
-
16:44PRZMA
Yüzde -8.67 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 571, 313 adet işlem
-
16:43IHLAS
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 0.62 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 644, 919 adet işlem
-
16:42LIDFA
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 521, 165 adet işlem