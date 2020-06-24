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Novak`tan `üretim kısıntısı` açıklaması

24.06.2020 14:39

Son güncelleme : 24.06.2020 14:39
Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerden, üretimi kısıntısını Mayıs ayında tam olarak uygulayamayan ülkelerin, aradaki farkı önümüzdeki aylarda kapatmak için kendi planlarını yaptıklarını söyledi.



DHA

Novak, bu ülkelerin bu konudaki planlarını, OPEC ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin geçen hafta düzenlenen toplantısına getirdiklerini ekledi.

OPEC+ grubunun Mayıs ayında aldığı üretim kısıntısı kararına uyumun tamamen gönüllülük temeline dayalı olduğunu da anımsatan Novak, bu nedenle söz konusu planlar için bir resmi onay gerekmediğinin altını çizdi.

OPEC kaynaklarına göre, Irak ve Gabon kısıntıya belirli oranlarda uyum sağlayamazken, Kazakistan, Angola ve Nİjerya, bu iki ülkeden daha iyi uyum sağlasalar da, hedeflerini tam olarak tutturamadılar.

OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, Mayıs ayında yürürlüğe giren günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.




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