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Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

09.04.2020 16:07

Son güncelleme : 09.04.2020 16:21
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor.



AA

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13  Nisan Pazartesi günü açıklanacak Şubat 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin  beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar  dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler  açığı beklentileri, 700 milyon dolar ile 2,3 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi  beklentilerinin ortalaması ise 13 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete  katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 8 milyar dolar  ile 19 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, ocakta 1 milyar 804 milyon dolar açık verirken,  12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar olmuştu.





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