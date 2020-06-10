AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor.
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
10.06.2020 13:30
Son güncelleme : 10.06.2020 13:46
AA
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Haziran Cuma günü açıklanacak Nisan 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar
açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 2,2 milyar dolar ile 5,2 milyar dolar arasında yer aldı.
Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 10,9 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 3,5 milyar dolar ile 17,5 milyar dolar arasında yer aldı.
Cari işlemler dengesi, martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar olmuştu.
13:31109.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 543,46
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
13:316,7924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
13:317,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
13:31375,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,95
|Açılış
|: 375,53
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.090.191
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|793.993
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.778.071
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|58.949.635
|% 9,96
|
|DOAS
|12,15
|63.071.077
|% 9,95
|
|FORMT
|3,97
|737.467
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.450.443
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,72
|645.112
|% -8,99
|
|SALIX
|11,21
|216.442
|% -8,79
|
|BRMEN
|1,57
|18.221.505
|% -5,42
|
|EKGYO
|1,96
|951.073.485
|% 4,81
|
|ASELS
|32,24
|634.322.552
|% 1,90
|
|GARAN
|8,19
|494.243.160
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,50
|340.307.124
|% 7,91
|
|BIZIM
|18,99
|310.983.992
|% 5,38
|
|EKGYO
|1,96
|951.073.485
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,50
|340.307.124
|% 7,91
|
|IHLAS
|0,77
|120.950.408
|% 2,67
|
|ISGYO
|1,92
|270.905.873
|% 5,49
|
|KARSN
|2,04
|174.488.343
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6259
|8,6691
|% 0,05
|
|Frank
|7,1435
|7,1865
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8049
|1,8139
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|3,00
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.459
|3,40
|
|Tam
|2.503
|2.527
|-0,20
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,70
|
|Çeyrek
|611
|617
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-0,88
|