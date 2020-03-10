GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`OPEC ile birlikte hareket etmek hala masada`

10.03.2020 15:35

Son güncelleme : 10.03.2020 15:36
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin petrol piyasalarına istikrar kazandırmak için OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ile birlikte hareket etme olasılığını gündemden düşürmediğini söyledi.



DHA

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, OPEC ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun bir sonraki toplantısının Mayıs ya da Haziran'da düzenleneceğini söyledi ve mevcut düzeylerdeki petrol fiyatlarıyla da rekabetçi konumlarını koruyabileceklerinin altını çizdi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi. OPEC+ Grubu'ndaki anlaşmazlık, diğer büyük ihracatçı Rusya ile Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısı anlaşması üzerinde uzlaşamamasından kaynaklandı.

Petrol fiyatları, Pazartesi günü yaşanan yüzde 30'u aşan yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünün ardından, yeni güne yüzde 7.0'nin üzerinde artışla başladı. Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7.03 artışla 35.77 dolara dönerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 8.29 artışla 32.62 dolara yükseldi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:19103.806
Değişim :  0,27% |  281,58
Açılış :  106.021  
Önceki Kapanış :  103.524  
En Yüksek
106.857 En Düşük
103.799
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9606 8,0005 % -0,93  
Frank 6,5508 6,5903 % -0,91  
Riyal 1,6265 1,6347 % -0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.666 -14,54  
Altın Gr. 328 328 -3,75  
Cumhuriyet 2.167 2.199 -15,00  
Tam 2.164 2.218 -4,54  
Yarım 1.046 1.073 -2,20  
Çeyrek 525 537 -1,10  
Gümüş.Ons 17,08 17,10 0,08  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,01  
B. Petrol 37,61 37,61 3,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru