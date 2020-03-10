Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin petrol piyasalarına istikrar kazandırmak için OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ile birlikte hareket etme olasılığını gündemden düşürmediğini söyledi.
`OPEC ile birlikte hareket etmek hala masada`
10.03.2020 15:35
Son güncelleme : 10.03.2020 15:36
DHA
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, OPEC ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun bir sonraki toplantısının Mayıs ya da Haziran'da düzenleneceğini söyledi ve mevcut düzeylerdeki petrol fiyatlarıyla da rekabetçi konumlarını koruyabileceklerinin altını çizdi.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından petrol fiyatları
yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi. OPEC+ Grubu'ndaki anlaşmazlık, diğer büyük ihracatçı Rusya ile Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısı anlaşması üzerinde uzlaşamamasından kaynaklandı.
Petrol fiyatları, Pazartesi günü yaşanan yüzde 30'u aşan yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünün ardından, yeni güne yüzde 7.0'nin üzerinde artışla başladı. Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7.03 artışla 35.77 dolara dönerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 8.29 artışla 32.62 dolara yükseldi.
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