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OPEC+ kısıntıya bağlılık açıklamasıyla petrol yükseldi

19.06.2020 17:22

Son güncelleme : 19.06.2020 17:22
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya`nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntılarına bağlılığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.



DHA

OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Mayıs ayında varılan kısıntı anlaşmasına genel uyumun yüzde 87 düzeyinde olduğu, anlaşmaya uyum sağlayamayan üreticilerin de, eksik kalan kısıntıları Temmuz-Eylül döneminde telafi etme sözü verdikleri belirtildi.

OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Gazetecilerin sorularını telefon üzerinden yanıtlayan Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser de, küresel petrol talebinin yılın ikinci yarısında toparlanmasını beklediğini söyledi ve petrol piyasalarını etkileyen olumsuzların geride kaldığını vurguladı.
 





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