Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün (OPEC) 179. Bakanlar Toplantısı, 9 Haziran`da yapılacak.
OPEC`in 179. Bakanlar Toplantısı 9 Haziran`da yapılacak
02.06.2020 17:26
Son güncelleme : 02.06.2020 17:26
AA
OPEC tarafından yapılan açıklamada, 179. Bakanlar Toplantısı'nın 9 Haziran Salı günü video konferans yoluyla yapılacağı duyuruldu.
OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 11. Bakanlar Toplantısı'nın ise 10 Haziran Çarşamba günü düzenleneceği bildirildi.
OPEC adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin 12 Nisan'da düzenlenen toplantısında, toplam ham petrol üretim miktarının 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltılması kararı alınmıştı.
Üretim kesintisinin ardından, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı nisanda 15,98 dolara kadar gerilemesinin arından bugün ise en yüksek 39,55 dolar
seviyesini gördü.
Yen tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel petrol tüketimi zayıf seyretmeye devam ederken OPEC ülkelerinin üretim kesinti miktarını artırma veya süresini uzatma gibi konuları ele alması bekleniyor.
17:10108.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 745,90
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
17:106,7163
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,0937
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7132
17:107,5149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0537
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
17:10376,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -4,29
|Açılış
|: 376,52
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,31
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.531.276
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|MRSHL
|76,50
|24.446.005
|% 9,99
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|GLRYH
|9,06
|12.404.455
|% -9,94
|
|RTALB
|21,02
|73.153.143
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,26
|39.092.822
|% -6,98
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,62
|1.403.990.419
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,74
|1.073.378.286
|% 8,07
|
|GARAN
|8,05
|910.684.241
|% 0,63
|
|THYAO
|12,61
|684.608.128
|% -1,18
|
|AFYON
|3,01
|604.713.927
|% 6,74
|
|EKGYO
|1,74
|1.073.378.286
|% 8,07
|
|AFYON
|3,01
|604.713.927
|% 6,74
|
|MNDRS
|2,43
|392.906.089
|% 3,85
|
|IHLGM
|1,31
|185.740.252
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,39
|334.877.949
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4136
|8,4558
|% -0,77
|
|Frank
|6,9632
|7,0051
|% -1,33
|
|Riyal
|1,7847
|1,7936
|% -1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|5,13
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.486
|-23,20
|
|Tam
|2.519
|2.550
|-31,50
|
|Yarım
|1.229
|1.249
|-15,50
|
|Çeyrek
|615
|624
|-5,80
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|38,98
|38,98
|0,66
|