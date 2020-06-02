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OPEC`in 179. Bakanlar Toplantısı 9 Haziran`da yapılacak

02.06.2020 17:26

Son güncelleme : 02.06.2020 17:26
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün (OPEC) 179. Bakanlar Toplantısı, 9 Haziran`da yapılacak.



AA

OPEC tarafından yapılan açıklamada, 179. Bakanlar Toplantısı'nın 9  Haziran Salı günü video konferans yoluyla yapılacağı duyuruldu.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 11. Bakanlar Toplantısı'nın ise 10 Haziran  Çarşamba günü düzenleneceği bildirildi.

OPEC  adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı petrol  üreticisi ülkelerin 12 Nisan'da düzenlenen toplantısında, toplam ham petrol  üretim miktarının 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil  azaltılması kararı alınmıştı.

Üretim kesintisinin ardından, dünya genelinde en yaygın kullanılan  Brent türü ham petrolün varil fiyatı nisanda 15,98 dolara kadar gerilemesinin  arından bugün ise en yüksek 39,55 dolar seviyesini gördü.

Yen tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel petrol  tüketimi zayıf seyretmeye devam ederken OPEC  ülkelerinin üretim kesinti  miktarını artırma veya süresini uzatma gibi konuları ele alması bekleniyor.




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