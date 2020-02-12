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OPEC`in ham petrol üretimi ocakta azaldı

12.02.2020 16:02

Son güncelleme : 12.02.2020 16:02
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ocak ayında önceki aya göre 509 bin varil azalarak 28 milyon 860 bin varile geriledi.



AA

OPEC'in 2020'nin Ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 10 bin varil azalarak yaklaşık 100 milyon 120 bin varile düştü.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 50 bin artışla 71 milyon 260 bin varil oldu.
 
OPEC'in günlük ham petrol üretimi ocakta önceki aya göre 509 bin varil azalışla 28 milyon 860 bin varile düştü. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 28,8 olarak kayıtlara geçti.
 
Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Nijerya ve Ekvator Ginesi olarak belirlendi.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 57 bin varil artışla 9 milyon 733 bin varile yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 25 bin varil artışla 1 milyon 776 bin varile, Ekvator Ginesi'nde ise 3 bin varil artışla 124 bin varile çıktı.
 
Ocakta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş Libya, Irak ve Kuveyt'te yaşandı.
 
Libya'da günlük üretim 344 bin varil düşüşle 796 bin varile, Irak'ta 68 bin varil düşüşle 4 milyon 501 bin varile, Kuveyt'te ise 44 bin varil düşüşle 2 milyon 665 bin varile geriledi.
 
Küresel petrol talebi
 
Raporda 2020 yılı için küresel petrol talebi, günlük 100 milyon 730 bin varil olarak tahmin edildi.
 
OPEC ülkelerinin 2020'deki günlük ham petrol talebi ise 29 milyon 300 bin varil olarak öngörüldü.
 
Öte yandan, dünya genelinde petrol sondaj kulesi sayısı ocakta bir önceki aya göre 32 adet artış göstererek 2 bin 232'ye yükseldi. Bu kulelerden 584'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.





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