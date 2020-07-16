Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısı Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirilecek.
OPEC`ten üretim kısıntısı açıklaması
16.07.2020 09:16
Son güncelleme : 16.07.2020 09:16
DHA
Bununla birlikte, toplam üretim kısıntısının günde ortalama 9.7 milyon varil olarak uygulanan geçen dönemde bu konudaki taahhütlerine uyamayan üretici ülkeler, bu açıklarını kapatmak için yeni dönemde yapacakları ek kısıntılarla birlikte, Ağustos ayındaki üretim kısıntısı fiilen günde 8.11 milyon varil olarak uygulanacak.
OPEC+ grubunun konuyla ilgili toplantısının ardından açıklama yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Ağustos ayında uygulanacak üretim kısıntısı miktarının, önceki kısıntı döneminde taahhütlerine uymayan ülkelerin Haziran verilerini bildirmelerinin ardından kesinleşeceğini vurguladı.
OPEC'in bu konuda yaptığı açıklamaya göre, üretim kısıntısı taahhütlerini tam olarak yerine getiremeyen ülkeler, Haziran verilerini Temmuz sonuna kadar bildirecekler.
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|KRDMA
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|GARAN
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|THYAO
|11,80
|864.859.225
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|EKGYO
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|TRKCM
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|TSKB
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|419.058.533
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|SKBNK
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|539.868.128
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|ODAS
|2,85
|774.914.197
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|8,5862
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|Frank
|7,2240
|7,2675
|% -0,07
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|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,05
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|Altın Gr.
|399
|399
|-0,23
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|Cumhuriyet
|2.594
|2.616
|-0,90
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|Tam
|2.672
|2.685
|-1,00
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|Yarım
|1.297
|1.313
|-0,50
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|Çeyrek
|651
|657
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|-0,05
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