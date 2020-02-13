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Opel`in Torbalı`daki fabrikası yedek parça dağıtım merkezi oluyor

13.02.2020 09:21

Son güncelleme : 13.02.2020 09:21
1990 yılında devreye giren ve 2000 yılında kapanan Torbalı`daki Opel tesisi, tüm Groupe PSA markaları için stratejik yedek parça dağıtım merkezi haline gelecek. Peugeot, Citroën, DS ve Opel markalarını bünyesinde bulunduran Groupe PSA`nın Türkiye Başkanı Cornuaille Torbalı`da Ticaret Odası Başkanı Olgun ile bir araya geldi. Cornuaille, Opel`in ilçedeki fabrikasını Groupe PSA`nın Avrupa`daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmek için yatırıma başladıklarını açıkladı.



FOREKS

1990 yılında devreye giren ve 2000 yılında kapanan Torbalı'daki Opel tesisi, tüm Groupe PSA markaları için stratejik yedek parça dağıtım merkezi haline gelecek. Peugeot, Citroën, DS ve Opel  markalarını bünyesinde bulunduran Groupe PSA'nın Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille önceki gün Torbalı'da Ticaret Odası Başkanı (TTO) Abdulvahap Olgun ile görüştü.

Opel'in ilçede tekrar faaliyete  geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden TTO Başkanı Olgun  "Torbalıdaki otoyol, otoban ve tren yolu bağlantılarımız ile çok uygun  bir lojistiğimiz var. Havalimanına 15 dakika, limana 40 kilometre  mesafedeyiz. Tren yolu bağlantımız üzerinde hızlı tren hattımız da  mevcut. Ankara-İzmir hızlı tren hattına bağlantımız var. İstanbul-İzmir otoyoluna da bağlantımız olacak. Kemalpaşa Lojistik Kent'e 40 kilometre uzaklıktayız. Opel'in ilçemize geldiği 1989  yılından sonra Torbalı sanayileşmeye başlayan bir kent oldu. Sayın Cornuaille'ı bugün Ticaret Odamızda ağırladık ve kendilerine yeniden Torbalı'da faaliyete başlamalarından dolayı teşekkür ediyoruz"  şeklinde konuştu.

"TÜRK EKONOMİSİNE VE PAZARINA İNANIYORUZ"

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun'a yatırıma verdikleri önemden  dolayı teşekkür eden Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Opel'in Torbalı arazisini Groupe PSA'nın Avrupa'daki stratejik yedek  parça dağıtım merkezi haline getirmek için yatırıma başladıklarını  ifade etti.

Cornuaille, "Groupe PSA, Türk ekonomisine ve pazarına  inanıyor. Sahibi olduğumuz  Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarıyla  birlikte yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz. Opel'in Torbalı  arazisine gerçekleştirmeyi planladığımız yedek parça dağıtım merkezi  projemiz ile de bu bakış açımızın ne kadar arkasında olduğumuzu  doğruluyoruz. Biz Torbalılı olduk, bu bölgeyi seviyoruz. Geçmişte  güzel işler yaptık, yeni dönemde de Torbalı Groupe PSA'nın önemli  merkezlerinden birisi olacak" dedi. Torbalı'nın ekonomik potansiyeli  ve Ticaret Odasının çalışmaları hakkında bilgi veren Olgun, Olivier
Cornuaille'a Torbalı Zeytin Kolonyası ve 'Cazip Kent Torbalı' plaketi  takdim etti.

OPEL'İN TORBALI'DAKİ GEÇMİŞİ

Opel Türkiye, 1989 yılında 40 milyon mark yatırımla yüzde 100  yabancı sermaye olarak Torbalı'da kuruldu. Tesisin devreye girdiği 1990 yılında Opel, bin 156 otomobil monte etti. Bir yıl sonra adet 6  binin üzerine çıktı. 1992 yılında 9 bin oldu, 1993 yılına geldiğimizde  ise yılda 12 binin üzerinde otomobil monte eden bir tesis haline  geldi. Bu durum 1993 yılına kadar sürdü. 1993 yılına gelindiğinde Opel Türkiye, ithalata başladı. İlk yıl 6 bin 630 otomobil ithal edildi.

Bir yıl sonra baş gösteren ekonomik kriz Opel'i de vurdu. Torbalı  tesislerinde yapılan montaj bir yıl öncesinin yarısına 6 bin 626'ya  düştü. İthalat ise üçte birine bin 802'ye geriledi. 1995'de hemen  hemen bu rakamlar aynı düzeyde seyretti. Yıllık üretim kapasitesi 10  bin olan fabrika ekonomik krize direnemedi ve 2000 yılında kapandı.




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