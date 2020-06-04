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OPET`ten `iflas istemi` haberlerine ilişkin açıklama

04.06.2020 13:20

Son güncelleme : 04.06.2020 14:49
OPET Petrolcülük AŞ tarafından, bazı haber siteleri ve yayın organlarında yer alan "OPET`in iflası istendi" haberinin aslında iflas talepli bir alacak davası olduğu belirtilerek, "Şirketimiz tarafından ödenmemiş herhangi bir borç ve iflasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.



AA

OPET'in Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunuldu.  Söz konusu paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bazı haber siteleri ve yayın organlarında 'Koç Grubu Şirketlerinden  OPET'in iflası istendi' yönünde bir haber yer almaktadır. Söz konusu haber,  şirketimiz eski bayilerinden İzbel Petrol Taşımacılık Ltd. Şti.'nin, şirketimiz  aleyhinde açmış olduğu iflas talepli alacak davasının, Türk Ticaret Kanunu ve  İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince açıldığına dair ilanından yola  çıkılarak hazırlanmıştır. Halihazırda yargılama süreci devam etmekte olup, ilgili  şirketin şirketimiz nezdinde herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Şirketimiz  tarafından ödenmemiş herhangi bir borç, şirketimizin iflasını gerektirecek  herhangi bir durum söz konusu değildir. Şirketimizce de konu yargıya intikal  ettirilmiş olup, anılan şirket ve yetkilileri aleyhine hukuki ve cezai  başvurularımız ve davalarımız devam etmektedir.  Kamuoyunun bilgi ve dikkatine  sunarız."




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